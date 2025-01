Värvikas ärimees lasi kinokassa kaudu käibele turvatindijälgedega rahatähti

2019. aasta sügisel proovis eduka äriajalooga Tõnu Leppik sisestada LHV sularahaautomaati 50-euroseid, kuid masin ei võtnud neid vastu. Niisiis proovis Leppik uuesti. Masin lükkas taas tagasi kõik rahatähed peale ühe, mille kohta tekkis ekraanile kiri, et see saadetakse kontrolli.

Mõnda aega hiljem tuvastas ekspertiis, et tegemist on võltsitud rahatähega, millel on osaliselt originaalseid, kuid ka valesid turvaelemente.