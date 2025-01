Helsingin Sanomat: merekaablite purunemise uurimise käigus pole leitud tõendeid tahtlikkusest. Soome kaitsepolitsei ei usu Venemaa süüd

Helsingin Sanomat kirjutab, et seega näib nii, et juhtum kvalifitseeritakse tahtlikkust puudutavate tõendite puudumise tõttu õnnetuseks.

Eeluurimine aga jätkub ja lõplikku kindlust ei ole. Politsei uurib praegu laeva arvuteid ja meeskonnaliikmete telefone, et selgitada välja, kas keegi on põhjustanud tahtlikult kaablite purunemise.

Helsingin Sanomate andmetel ei ole ka Soome kaitsepolitsei (Supo ) leidnud andmeid, et Venemaa oleks kuidagi kaablite lõhkumisega seotud. Supo uurib sündmuste kulgu enda hangitud luureandmete põhjal.

Kahe allika sõnul on Supol üldse tugev arvamus, et kaablite purunemise taga ei olnud Venemaa ega mõni teine riik, vaid see oli õnnetus.