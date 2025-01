Välisminister Rubio: Ukraina sõja lõpetamisest saab USA ametlik poliitika

„Me tahame, et see oleks keskpunkt, me tahame, et see oleks selle tuumikus, kuidas me välispoliitikat formuleerime, sest me kavatseme saada kõigi asutuste parimad ideed ja me kavatseme selle ellu viia paremini ja kiiremini ja tõhusamalt kui ükski teine asutus meie valitsuses,“ ütles Rubio välisministeeriumi personalile, vahendab Reuters.