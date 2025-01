Trump lubas uusi sanktsioone, kui Putin keeldub läbirääkimisi pidamast

Trump ei avaldanud võimalike uute sanktsioonide ükiskasju. USA on juba Venemaale hulgaliselt sanktsioone kehtestanud, vahendab Reuters.

Trump ütles, et tema administratsioon uurib ka Ukrainale relvade saatmise võimalust, ning lisas, et tema arvates peaks Euroopa Liit Ukraina toetamiseks rohkem tegema.

„Me räägime [Ukraina presidendi Volodõmõr] Zelenskõiga, me kavatseme rääkida president Putiniga väga varsti,“ ütles Trump. „Me kavatseme seda asja uurida.“

Trump teatas ka, et on avaldanud Hiina juhile Xi Jinpingile telefoni teel survet, et viimane sekkuks sõja peatamiseks Ukrainas.