Erakondade reitingud: koalitsioonierakondade toetus on viimase kuue aasta madalaimal tasemel

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on viimastel nädalatel olnud kerges tõusutrendis. Teisel kohal paikneva Reformierakonna ning kolmandal kohal asuva EKRE toetus nädalaga ei muutunud. Isamaa edu Reformierakonna ees on hetkel 10,3 protsendipunkti ning see vahe on viimastel nädalatel pidevalt suurenenud. EKRE jääb Reformierakonnast 1,8 protsendipunkti kaugusele.