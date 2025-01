Gröönimaa valitsus soovib Trumpiga vestelda, kohtumine võib toimuda lähipäevil

Egede kasutas Gröönimaa pealinnas Nuukis toimunud pressikonverentsi, et käsitleda Trumpi varasemaid kommentaare saare omandamise kohta. Trump ei välistanud sõjalise jõu kasutamist, vahendab Politico.

„On väga arusaadav, et inimesed on mures. Aga praegu on kõige tähtsam, et inimesed jääksid rahulikuks,“ rääkis Egede. „Meil peab olema võimalik kohtuda ja sellest rahulikult rääkida.“

Minister välistas taaskord võimaluse, et Gröönimaast saaks USA osariik. „Gröönimaa inimesed peavad selgelt ütlema, kes nad olla tahavad. Me ei taha olla taanlased. Me ei taha olla ameeriklased,“ ütles ta.

Egede sõnul üritab Gröönimaa valitsus kokku leppida kohtumist USA liidriga, et edastada talle sõnum, et saar ei ole saadaval. Egedega pressikonverentsil kõnelenud Vivian Motzfeldt ütles, et kohtumine võiks toimuda juba lähipäevil.

„Selle kallal me töötame,“ ütles Egede. „Sa ei saa mööda sellest, et kui nad tahavad Gröönimaast rääkida, peavad nad Gröönimaaga rääkima.“

Eelmisel nädalal vestles Trumpiga telefonitsi Taani peaminister Mette Frederiksen, kes kordas samuti, et Taani autonoomne piirkond Gröönimaa ei ole müügis.

Trump ütles eile, et USA kontroll saare üle on oluline Venemaa ja Hiina ähvarduste tõttu. „Gröönimaa pole vajalik meie jaoks, see on vajalik rahvusvahelise julgeoleku jaoks,“ ütles Trump ajakirjanikele.

