Alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse on Saksamaale põgenenud üle miljoni ukrainlase. Nüüd püüab Ukraina nad tagasi kodumaale suunata.

Saksamaa föderaalse tööhõiveameti andmetel oli 2024. aasta lõpuks Saksamaal töö leidnud ligikaudu 240 000 Ukraina pagulast, kuid üle 60% Ukrainast pärit täiskasvanutest on naised, kellest paljud seisavad silmitsi probleemidega, mis on seotud tööelu ja lapsehoolduse tasakaalustamisega.

Tšernõšov ütles, et keskused toetavad ka pagulasi, kes otsustavad Saksamaale jääda, aidates neid tööotsingutel ja kutsekvalifikatsioonil, vahendab Politico.

Olenemata sellest, et Tšernõšov on kiitnud Saksamaa jõupingutusi põgenike vastuvõtmiseks, on tal põhjust teha ettepanek ukrainalste tagasipöördumiseks – Ukraina rahvastiku vähenemine, mida süvendab aastakümneid kestnud väljaränne ja sõda, ei ole jätkusuutlik.