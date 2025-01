Riik arendab välja uut eksamite infosüsteemi. Põhikoolis on eksamid esmakordselt elektroonilised 2027. aasta kevadel

Haridusministeeriumi asekantsleri Henry Kattago sõnul on arenduspartner eksamite infosüsteemile leitud ja tööd uue süsteemi loomiseks käivad.

„Meie eesmärk on, et järgmisel kevadel toimuvad e-katseeksamid uuendatud keskkonnas, mis võimaldab süsteemi toimimise ja hindamisvahendi läbi proovida suure hulga õpilaste seas. See annab kindluse, et 2027. aastal viia põhikooli lõpueksamid läbi juba elektroonilisena. E-eksamite edukaks läbiviimiseks on vaja luua õpilastele usaldusväärne ja toimiv e-keskkond, kus tehnilised riskid on viidud miinimumini. Selle saavutamiseks uuendatakse põhjalikult e-eksamite platvormi, et kaasajastada süsteem ja parandada kasutajakogemust,“ sõnas Kattago.

Samal ajal on ministeerium algatanud ka eksamite infosüsteemi üle viimise haridus- ja noorteametisse (Harno). „Anname selle aasta jooksul infosüsteemi arenduse ja hoolduse neile üle. See on loogiline samm, kuna Harno vastutab eksamite ja tasemetööde praktilise korraldamise eest,“ märkis Kattago.

Harno peadirektor Jaak Raie tõdes, et Harno ülesanne on pakkuda haridusteenuseid praktilisel tasandil ja vahetus kontaktis õppijatega. „Kui ka eksamite infosüsteemi kasutajatugi ja arendus liiguvad Harnosse, koondub eksamite korraldamine ja tehnilise halduse vastutus ühte kohta. See loob võimaluse kiiremaks otsustusprotsessiks ja keskkonna terviklikumaks haldamiseks.“

Eksamite infosüsteemi arenduspartner on WiserCat OÜ. Tänaseks on läbi viidud EIS-i tehnoloogiline audit ning süsteemi arendamine on käimas. E-katseeksamite ülesanne ei ole ainult testida tehnoloogilist valmisolekut, vaid ka eksamite kui hindamisvahendi sisulist täpsust ja objektiivsust. Sel kevadel korraldatakse e-katseeksameid vabatahtlikult ja piiratud valimiga. Eksamite katsetused annavad koolidele võimaluse eksamite korraldust läbi mängida ning valmistada nii õpilasi kui õpetajaid ette tulevasteks eksamikorraldusteks.

E-eksamite kasutusele võtmine toetab õppimiskohustuse ea pikendamise reformi, mille eesmärk on kõik põhikooli lõpetajad suunata järgmisele õppetasemele. E-eksamid muudavad õpilaste õpiteekonna jätkamise sujuvamaks, et põhikooli lõpetajad ei peaks uuele õppeastmele astumiseks topelteksameid tegema.

