Elron saab hakata Tallinnas kõrgemat piletihinda küsima. Järvan: on kohatu panna linn sundvaliku ette

Hartman ütles Delfile, et Tallinna ja Harjumaa rongiliiklus paraneb sel aastal. „Töötame selle nimel, et Harjumaal jõustuks ühtne piletisüsteem, mis võimaldab inimestel ühe piletiga erinevate transpordiliikidega liikuda, sõltumata sellest, kas tegemist on rongi, linnatranspordi või maakonnabussiga,“ sõnas ta.