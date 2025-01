Põhjus on selles, et viimastel aastatel on vaktsineeritud laste osakaal langenud kriitilise tasemeni. Enamik haigestunutest on läkaköha vastu vaktsineerimata.

Tele- ja raadiosaatejuht Kertu Jukkum on aastaid tagasi läkaköha rängalt läbi põdenud ja tema kirjeldused ei jäta ruumi arvamusele, et tegu on kerge lastehaigusega. Jukkum on tuntud nii saatejuhi kui ka aktiivse harrastussportlasena. Just üheks maratoniks ta oligi valmistumas, kui sai ootamatult külge haiguse, mida ise pidas algul tavaliseks viiruseks.