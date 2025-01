Lõuna-Korea president kaitses kohtuistungil sõjaseisukorra kehtestamist

Yoon on sellest ajast saati väitnud, et vägede lähetamine ei olnud mõeldud seadusandjate parlamendihoonesse juurdepääsu blokeerimiseks, vaid hoopis hoiatuseks peamisele opositsioonilisele parteile, kes on kasutanud oma seadusandlikku enamust, et takistada Yooni tegevuskava, õõnestada eelarveseadust ja esitada süüdistus mõnele tema tippametnikule.