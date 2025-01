Kes pakub ettevõtetele parima hinnaga internetti?

Sarnaselt koduinternetiga pakutakse äridele nii püsi- ehk valguskaabliga ühendust kui ka mobiilset ehk üle õhu netti. Kusjuures suuremad ettevõtted kasutavad sageli korraga kahte lahendust – kui tavapäraselt kasutatakse kaabliga internetti, siis mobiilset ühendust hoitakse tagavaraks, kui midagi peaks kaabliga juhtuma. Samuti olukordades, kus kaablit ei ole, nagu kodukontorites, suvilates jne. Oluline on meeles pidada, et järgnevas hinnavõrdluses kasutatud hinnad on kõik käibemaksuta.

Püsiühendus: stabiilsus ja kiirus kontoris

Keskmise kiirusega püsiühenduse paketid on mõeldud väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kus internetti kasutavad mitmed töötajad korraga. Need paketid sobivad ideaalselt igapäevatöödeks, nagu veebikoosolekutel osalemine, failide üles- ja allalaadimine, pilveteenuste kasutamine ning veebirakenduste haldamine. Need paketid on ka hea valik mõõduka internetivajadusega ettevõtetele, kes otsivad hea hinnaga ja usaldusväärset lahendust.

Selliste pakettide mahud on 50 Mbit/s kuni 150 Mbit/s allalaadimise kiirusega. Soodsaima lahendusega 50 Mbit/s paketi saab Tele2-st soodushinnaga 24 eurot (täishind 32 eurot), sarnase kiirusega lahenduse eest tuleb Telias tasuda 45 eurot. Elisa pakub kiiremat ehk 100 Mbit/s kiirusega paketti 65 euro eest kuus ja Telia 59 euro eest kuus. Samas võimsama ehk 150 Mbit/s, aga parema hinnaga paketi saab Tele2-st soodushinnaga 39 euro (täishinnaga 52 euro) eest kuus.

Suured ja ülikiired kiirused

Suurte ja ülisuurte kiirustega püsiühenduse paketid on mõeldud ettevõtetele, kus stabiilsus ning kiirus on kriitilise tähtsusega. Need paketid sobivad ettevõtetele, kus korraga töötab internetiga palju inimesi või kus tööd tehakse mahukate failidega, näiteks video- ja disainitöödel, suurte andmemahtude haldamisel või reaalajas teenuste puhul. Siin on põhjalik ülevaade suurte kiiruste kategooriast.