VIDEO ja BLOGI STRASBOURGIST | Kaljurand: Trumpi inaguratsioonikõne näitab, et ta liigub isolatsiooni poole

Kas kardame tormakat, nõrgalt positsioonilt tehtud rahu või loodame, et Trump proovib Ukraina paremasse seisu aidata? Millest peab Ukraina olema valmis loobuma, millest ei tohiks ta mitte mingil juhul loobuda? Kuidas tagada, et Ukrainas rahu sõlmimine ei annaks Putinile võimalust uueks agressiooniks valmistuda? Mida arvata peaminister Kristen Michali seisukohast, et Eesti peaks seadma eesmärgiks kaitsekulutuste suurendamise 5%-ni SKP-st? Kuidas teised riigid kulutama panna?

Euroopa Parlamendist eetrisse minevas saates osalevad Jana Toom (Keskerakond, Uueneva Euroopa saadikurühm), Marina Kaljurand (SDE, Sotsiaaldemokraatide ja Demokraatide saadikurühm) ja Jaak Madison (Keskerakond, Euroopa Konservatiivide ja Reformistide saadikurühm). Saadet juhtis Herman Kelomees.

Kaljurand: Trump on uus reaalsus

Toom ütles saates, et Keskerakonnas on arvamusi Trumpist seinast seina, kuid jagatakse uskumust, et me peame ise rohkem ära tegema. Madison nentis, et eestlased USA presidenti ei vali ning tuleb arvestada olukorraga.

Ka Kaljurand nentis, et Trump on uus reaalsus ning sellega tuleb elada. „Me peame arvestama sellega, mida Donald Trump on lubanud, aga mida ta on ka esimestel päevadel jõudnud teha. Ta on jõudnud juba sadakond üksikakti vastu võtta. Me peame vaatama neid ja kas ta hakkab neid kõiki ellu viima.“

Trump oma inaguratsioonikõnes Ukrainat ei maininud. Madisoni sõnul ongi valik, kas selles kõnes keskenduda siseriiklikele või välispoliitilistele teemadele. „See, et ta ei maininud Ukraina küsimust, ei tähenda, et Ukraina ei oleks teemaks.“