OTSEPILT ja -BLOGI STRASBOURGIST | Kas Trump teeb Putiniga diili? Väitlevad Kaljurand, Madison ja Toom

Kas kardame tormakat, nõrgalt positsioonilt tehtud rahu või loodame, et Trump proovib Ukraina paremasse seisu aidata? Millest loobumiseks peab Ukraina valmis olema, millest ei tohiks mitte mingil juhul loobuda? Kuidas tagada, et rahu Ukrainas ei annaks Putinile võimalust uueks agressiooniks valmistuda? Mida arvata peaminister Kristen Michali seisukohast, et Eesti peaks võtma eesmärgiks kaitsekulutuste suurendamise 5%-ni SKP-st? Kuidas teised riigid kulutama panna?