Vene ja valgevene kodanikelt hääleõiguse äravõtmine tüürib karile. Päästerõngana nähakse Isamaad

Vene ja valgevene kodanikelt KOV valimistel hääleõiguse äravõtmise puhul on peamine tüliõun see, kas võtta hääleõigus ära ka halli passi omanikelt. Võtmemängijaks on kujunenud Isamaa, kelle praegune seisukoht viitab aga seadusemuudatuse ebaõnnestumisele.