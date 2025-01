Vana kaardivägi ja noored näljased mehed. Trumpi ideid hakkab ellu viima värvikas ja vastandlik seltskond

Ükski USA presidendi Donald Trumpi uutest alluvatest ei arva, et Ukraina toetamine peaks tingimata jätkuma. Mõnel juhul on nende vaateid Venemaa presidendi Vladimir Putini omadest lausa raske eristada. Siiski on mõnel juhul vaja ametisse nimetamiseks senati nõusolekut.