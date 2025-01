VIDEO | Tallinn püüab meelitada eestikeelseid lapsi endistesse vene koolidesse. Jašin: eesti keel peab kõlama ka vahetundides

„Ajalooliselt on kahjuks tekkinud olukord, et meil on olnud eraldiseisvalt venekeelsed koolid ja eestikeelsed koolid. See on ajalooline pagas, millega me sõidame ja see takistab meil tekitada ühtset eestikeelset ruumi,“ sõnas Tallinna hariduse valdkonna abilinnapea Aleksei Jašin.