Eesti hakkab Vene elektrivõrgust eralduma. Energiataristu kaitsmiseks palub riik kaitseliidu abi

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) selgitas, et kaitseliidu kaasamist avaliku korra kaitsesse võimaldava eelnõu eesmärk on luua eeldused, et PPA saaks lähtuvalt vajadusest ja vajalikus mahus kaasata kaitseliitu Eesti kriitilise energiataristu kaitsmisel.

„Vene elektrivõrgust lahtiühendamiseks on tehtud pikalt ja põhjalikke ettevalmistusi – tehtud on kõik, mis võimalik, et tagada tõrgeteta ja sujuv ümberlülitusprotsess,“ ütles Läänemets. „Aga parem karta, kui kahetseda.“

Lahtiühendamisel arvestatakse paljude eri riskistsenaariumitega, kus idanaaber võib tundlikul perioodil kasutada erinevaid hübriidtegevusi. „Sealhulgas ei saa täielikult välistada katseid meie elektritaristut füüsiliselt kahjustada,“ lisas siseminister.

„Täiendavad plaanid maapealse energiataristu kaitsmiseks olid töös juba varasemalt, kuid pärast EstLink 2 lõhkumist oleme toonud ettevaatusabinõudega seotud tegevused varasemaks ning laiendanud mastaapi,“ ütles Läänemets. „Üks neist tegevustest on PPA operatsioon maapealse kriitilise energiataristu kaitsmiseks, mille raames kaasatakse tegevustesse ka kaitseliitu.“

Korralduse eelnõu on juba esitatud presidendile nõusoleku saamiseks ning täna kooskõlastas eelnõu ka kaitseminister. „Nüüd esitame korralduse valitsusele vastuvõtmiseks ning eelnõu sisu saame avada pärast valitsuselt kinnituse saamisest,“ ütles Läänemets.

Täielikku tegevusplaani siinkohal aga ei avaldata. „Mõningal määral saame seejärel (peale valitsuse kinnitust – R.R.) rääkida ka konkreetsemalt tegevustest ja ulatusest, aga siiski vaid nii palju, et see laiema operatsiooni turvalisust kuidagi ei kompromiteeriks,“ ütles siseminister.

Eesti elektrivõrgu lahtiühendamine Venemaa ja Valgevene sagedusalast ning sünkroniseerimine Mandri-Euroopaga toimub veebruarikuu alguses, millest tingituna on ühtlasi Eleringi AS-il vaja hankida sagedusreserve, mis aitavad elektrisüsteemi juhtida. Sagedusreserve kasutatakse elektrisüsteemis tarbimise ja tootmise tasakaalu saavutamiseks.

Konkurentsiameti energiaturgude osakonna juhataja Marilin Tilksoni on rääkinud varem Delfi Ärilehele, et enne Venemaa võrgust lahtiühendamist võib elektrihind ajutiselt tõusta, kuid peale seda, kui Eesti elektrivõrk Kesk-Euroopa võrguga ühendatakse, see pigem langeb.

