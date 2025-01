Sotsiaalkindlustusameti töö on juba kolmandat nädalat IT-süsteemi arenduse tõttu häiritud

Info ulatuslikust häirest jõudis avalikkuseni, sest elatisabimaksed hilinesid. „Sotsiaalkindlustusamet saatis 7. jaanuaril kirjad inimestele, kellel on õigus saada elatisabi. Kirjas oli, et hiljemalt 16. jaanuaril tehakse väljamakse. Tavaliselt tuleb see makse 8. kuupäeval. Põhjuseks oli kirjas, et neil on süsteemirike,“ rääkis teiste seas kirja saanud Katrin (täisnimi toimetusele teada – toim).