Andreas Kaju: Trumpi tänaseks allkirjastatud dokumendid Eestit pigem ei mõjuta

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on peale ametisse asumist teinud juba mitmeid muutusi. Näiteks allkirjastas ta Pariisi kliimakokkuleppe taganemise dokumendi, USA astub välja ka Maailma Terviseorganisatsioonist (WHO). USA eksperdi Andreas Kaju sõnul see siiski Eestit eriliselt ei mõjuta.