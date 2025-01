Trump peatas 90 päevaks USA välisabi andmise

Pole selge, kui suurt osa abist see puudutab, sest kongress on juba paljudele programmidele raha eraldanud ja see tuleb kohustuslikus korras ära kulutada või on juba kulutatud, vahendab Associated Press.

Trumpi korralduses öeldakse, et „välisabitööstus ja bürokraatia ei ole kooskõlas Ameerika huvidega ja on paljudel juhtudel Ameerika huvide vastased“ ning „teenivad maailmarahu destabiliseerimise eesmärki, propageerides välisriikides ideid, mis on otseselt vastandlikud harmoonilistele ja stabiilsetele suhetele riikide sees ja vahel“.

Sellest järelduvalt kuulutas Trump, et enam ei anta USA välisabi viisil, mis ei ole täiesti kooskõlas Ühendriikide presidendi välispoliitikaga.

Välisminister Marco Rubio ütles eelmisel nädalal oma ametisse nimetamise kuulamisel senati väliskomitees, et iga kulutatavat dollarit ja iga poliitikat peab õigustama vastus kolmele lihtsale küsimusele: kas see muudab Ameerika turvalisemaks, kas see muudab Ameerika tugevamaks ja kas see muudab Ameerika jõukamaks?

Trump on juba ammu välisabi üle kurtnud, kuigi see moodustab tavaliselt vaid umbes ühe protsendi föderaaleelarvest, välja arvatud erakordsed juhtumid nagu miljardid relvade jaoks Ukrainale.

Viimased andmed välisabi kohta on pärit detsembri keskpaigast ja need on eelarveaasta 2023 kohta. Need näitavad, et programmidele välismaal oli eraldatud 68 miljardit dollarit. Jutt käib kõigest alates katastroofiabist kuni tervishoiu ja demokraatia edendamise algatusteni 204 riigis ja piirkonnas.

USA suurimate välisabi saajate hulgas on Iisrael (3,3 miljardit dollarit aastas), Egiptus (1,5 miljardit) ja Jordaania (1,7 miljardit). Sealt aga ilmselt eriti vähemaks ei võeta, sest need on aastakümneid kestnud pikaajalised paketid, mida mõnel juhul katavad lepingulised kohustused.

Vabariiklased kärbivad traditsiooniliselt ÜRO rahastamise pealt.

