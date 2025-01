Orbán: EL on nüüd isoleeritud kõigist uue maailmakorra tähtsatest tegijatest - USA-st, Venemaast, Hiinast ja Aafrikast

Orbán teatas, et Euroopa Liit on isoleeritud kõigist uue maailmakorra tähtsatest tegijatest – USA-st, Venemaast , Hiinast ja Aafrikast, vahendab Euronews.

Kuulutades oma imetlust Trumpi vastu, ütles Orbán, et läänemaailmal on nüüd „patriootlik, rahu pooldav, perekonnasõbralik ja migratsioonivastane president“ Washingtonis ja „mõne tunni pärast paistab päike Brüsseli kohal teistmoodi“.

Orbán rääkis „uuest presidendist Ameerikas, suurest patriootlikust fraktsioonist Brüsselis, suurest entusiasmist, patriootidest, kes on tulest ja veest läbi käinud ja armastavad oma maad“, ning lisas, et „Euroopa haige mees on täna Euroopa Liit“.

Ungari kohta ütles Orbán, et tema riigi majanduslik neutraalsus kujutab endast Euroopa Liidu ootustest erinevat teed. Orbán väitis, et Ungari majandusel läheb hästi ja et sealne valitsemissüsteem ja rahvuslik identiteet on eesrindlik ja julge eksperiment ülemaailmsel tasemel.