USA senat kinnitas Marco Rubio ühehäälselt välisministriks

Florida vabariiklasest senaator Rubio on üks kõige vähem küsimusi tekitavatest Trumpi ministrivalikutest ja seda kinnitas ka hääletustulemus 99-0, vahendab Associated Press.

Rubio ütles pärast ametisse kinnitamist, et tunneb end hästi, aga ees on palju tööd.

„See on tähtis töö tähtsal ajal ja see teeb mulle au,“ ütles Rubio.

Demokraadid on kalkuleerinud, et neil on parem näida Trumpiga koostööaltina, mitte lihtsalt tema kandidaate blokeerida. Suuremat vastuseisu on oodata teiste Trumpi valikute puhul nagu rahvusliku luure direktori kandidaat Tulsi Gabbard ja tervishoiuministriks pürgiv vaktsiiniskeptik Robert F. Kennedy jr.