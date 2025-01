Trump andis armu üle 1500-le Kapitooliumi ründajale, kellest osa vägivallatses politseinike kallal

Trumpi tegevus kohe pärast Valgesse Majja naasmist sillutab tee selliste inimeste vanglast vabanemisele, kes on süüdi mõistetud politseinike vägivaldses ründamises. Samuti vabanevad paremäärmuslike organisatsioonide juhid, kes on süüdi mõistetud katse eest takistada võimu üleminekut president Joe Bidenile, vahendab Associated Press.

See armuandmine on kulminatsiooniks Trumpi aastatepikkusele kampaaniale 6. jaanuari rünnaku ajaloo ümberkirjutamiseks. Üle saja politseiniku sai vigastada, kui Trumpi kaigastega relvastatud toetajad ründasid Kapitooliumi hoonet, sundides kongressi liikmeid ja töötajaid elu eest põgenema.

Nimetades ründajaid „patriootideks“ ja „pantvangideks“, on Trump väitnud, et justiitsministeerium on kohelnud neid ebaõiglaselt. Trump ütles, et armuandmine teeb lõpu „rängale riiklikule ebaõiglusele, mida on viimasel neljal aastal Ameerika rahva vastu toime pandud“, ja alustab „üldrahvuslikku leppimisprotsessi“.