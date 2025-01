Putin: oleme valmis dialoogiks USA uue juhtkonnaga Ukraina üle. Kõige tähtsam on kõrvaldada kriisi algpõhjused

Putin ütles, et Venemaa võimud näevad Trumpi ja tema meeskonna liikmete avaldusi soovi kohta taastada otsekontaktid Venemaaga, „mis on katkestatud mitte meie süül lahkunud administratsiooni poolt“, ning kuulevad tema väljaütlemisi vajaduse kohta teha kõik, et ära hoida kolmas maailmasõda, vahendab Vedomosti.