Voroneži oblastis ründasid droonid juba põlenud naftabaasi ja Smolenskis ilmselt lennukitehast

Telegrami kanal „Astra“ teatas, et jutt käib Rosnefti naftabaasist.

Gussev teatas naftabaasi põlema süttimisest Liski rajoonis ka 15. jaanuaril. Kaks päeva hiljem ei olnud põlengut veel kustutada suudetud. 18. jaanuaril teatas Gussev, et põlengu pindala on kahanenud ja 19. jaanuaril, et „tuletõrjujad jätkavad põlengu likvideerimist“.