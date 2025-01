Riigikogu arutab automaksu tühistamist

Isamaa sõnul on esimesed automaksu teatised eesti inimestele laiali läinud ning saadud tagasiside näitab selgelt, et vastuseis automaksule on olnud õigustatud.

„Vanemate autode omanikud, kes soovivad soetada endale säästlikuma sõiduvahendi – selle käitumise soodustamine väideti olevat üks seaduse eesmärke – ei saa oma tänast autot võõrandada, sest küsitav registreerimistasu on suurem kui sõiduki väärtus,“ sõnas eelnõu ettekandja Aivar Kokk.

Suur koormus on langenud ka Eesti perede õlgadele, tõdes esmaspäeval peaminister Kristen Michalile arupärimise üle andnud Riina Solman.

„Väga paljud lastega pered on saanud šokeerivalt suuri automaksu arveid. Näiteks on teada juhus, kus kuuelapseline pere sai automaksu teate summas 875 eurot. Lasterikka pere toetus on kuuelapselise pere puhul 450 eurot kuus. Seega võtab Reformierakonna juhitud valitsus sellelt perelt automaksuga ära peaaegu kahe kuu lasterikka pere toetuse. See on minu arvates riigi poolt ebaõiglane ja vääritu ning süvendab ka meie niigi madalat sündimust,“ tõdes Solman.

Aivar Kokk rõhutas, et kõik valitsusliidu õigustused automaksule on osutunud valedeks. „Siseminister Lauri Läänemets paljastas möödunud nädalal sotsiaalmeedias selle kehtestamise tegeliku põhjuse: laekuvat raha on tarvis Reformierakonna kõrgepalgaliste maksusoodustuse rahastamiseks. Kui jätta ära viimane, hinnalipikuga üle poole miljardi euro aastas, pole Eestile vaja ka automaksu, mis koormab ebaproportsionaalselt meie peresid ja maapiirkondade elanikke.“

