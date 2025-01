Trump tõmbab USA Maailma Terviseorganisatsioonist välja

Trump alustas WHO-st väljaastumise protsessi oma esimese ametiaja jooksul, väites, et agentuur ebaõnnestus COVID-19-le reageerides ja ei olnud näidanud oma sõltumatust Hiinast.

Esmaspäevases korralduses märgitakse, et USA avaldas teate oma 2020. aasta väljaastumise kohta „organisatsiooni valesti käitlemise tõttu COVID-19 pandeemia [---] ja teiste ülemaailmsete tervishoiukriiside puhul, selle suutmatuse tõttu võtta vastu hädavajalikke reforme ning näidata sõltumatust WHO liikmesriikide ebasobivast poliitilisest mõjust“.

„Lisaks nõuab WHO jätkuvalt Ameerika Ühendriikidelt ebaõiglaselt koormavaid makseid, mis ei ole kaugeltki proportsioonis teiste riikide maksetega,“ jätkatakse, märkides, et Hiina maksab vähem, kuigi riigi rahvaarv on suurem.