Teenistuskoer hammustas Tallinnas juhuslikku möödujat säärest, mehele kutsuti kiirabi

Põhja prefektuuri operatiivjuht Silver Hanikat ütles, et patrull sai tagaotsitava isikukirjelduse ning koer võttis mahajäetud auto juurest üles põgenenud autojuhi jälje.

„Kõrvaltänavaid pidi ja erinevatest inimestest möödudes aina edasi liikudes jõudis rihma otsas liikunud teenistuskoer jälge pidi välja Puhangu tänavale. Olgugi, et teenistuskoer ei olnud kogu teekonnal ühegi mööduja, sealhulgas Puhangu tänaval kõndiva mehe suhtes üles näidanud mingisugust huvi, hammustas ta mehest möödumisel ootamatult teda säärest,“ kirjeldas politsei operatiivjuht.

Politsei operatiivjuht sõnas, et taolised õnnetusjuhtumid on äärmiselt erandlikud ning PPA teenistuskoerad ja nende koerajuhid on saanud põhjaliku väljaõppe töötamaks nii hõreasustusega piirkonnas kui ka tiheda liiklusega linnatänavatel.