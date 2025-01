VIDEO | Trump avasõnades: kõik rahvad hakkavad meid kadestama ning me ei lase end enam ära kasutada

Trumpi esimene sõnum 47. USA presidendina

Esimeses kõnes 47. USA presidendina lubas Trump, et seab Ameerika kõiges esimeseks. Veel lubas ta korda teha kohtusüsteemi, taastada riigi suveräänsuse. „Meie peamine ülesanne on luua rahvas, mis on vaba ja vägev,“ ütles ta.