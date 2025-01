ERISAADE | Trumpi teine tulemine teeb eksperdid murelikuks: „Ta on valmis seadusi ignoreerima“

„Trumpi ametiajaga hakkab Ameerikas ikkagi põhimõtteliselt midagi muud kui hakkas aastal 2016,“ märkis Moora. „Kõik kokku loob mõnes mõttes teistsuguse valitsemiskultuuri ja -süsteemi. Ütleksin, et see on tunduvalt personaalsem valimiskorraldus. Kui püüda kuulaja jaoks lihtsalt seletada - liialdustega -, siis on see justkui monarhia, mida surutakse kiiresti absoluutse monarhia poole. Trump on valmis ignoreerima seadusi, sealhulgas ka kõiki enda varasemalt välja öeldud positsioone.“

„Erik viitab võimalikule seadusvastasele käitumisele - seda on väga olulistes küsimustes siiski raske ette kujutada. Kindlasti lähipäevil näeme - mis justkui kinnitab pealtnäha seda, mida Erik ütleb -, kuidas president istub suure laua taha, allkirjastab ilge posu pabereid, justkui langetades ridamisi otsuseid, kuid millest aastate jooksul selgub, et enamus neist olid sisutühjad ja tähendusetud, mis lõid küll meediaskeenet, kuid suuri poliitikaid ei muutnud,“ sõnas suhtekorraldaja, kuid ei jätnud toonitamata, et ka tema on üle ookeani toimuva suhtes mures. „Trumpi ümbritsevad tema andunud, igasuguste reservatsioonideta imetlejad. [Aga] ajalugu näitab, et Trumpi ja ameeriklastega saavad läbi mitte need, kes imetlevad või kes on hirmul, vaid need, kes seisavad enda eest.“