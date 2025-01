Tööle kandideerijatele palga avalikustamist nõudev eelnõu võiks valitsusse jõuda suveks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Laura Laaster ütles, et praegu on eelnõu ettevalmistamisel ning kevadel on see plaanis saata avalikule kooskõlastusringile. Valitsuse lauale võiks see jõuda suveks ning uued nõuded hakkaksid kehtima 2026. aasta juulis.

Laaster kirjeldas, et enne Euroopa Liidu direktiivi läbirääkimisi korjati tööandjate ja teiste organisatsioonide tagasisidet Eesti seisukohtade koostamisel. Pärast seda on ministeerium käinud erinevatele puudutatud osapooltele direktiivi nõudeid tutvustamas.

Laaster rääkis, et direktiivi ülevõtmine on Eestis pisut keerukam, sest suurtele tööandjatele tekkiv aruandlus tahetakse muuta registriandmepõhiseks. „See tähendaks, et töötasusid puudutav analüüs tehtaks riigi poolt ja vähendaks oluliselt tööandjate lisanduvat halduskoormust. Selline lahendus on Eestis põhimõtteliselt võimalik, kuna liigume andmepõhise aruandluse suunas. Samas on uue aruandluse planeerimine väljakutse, arvestades, et töötasude andmepõhist aruandlust pole veel rakendatud.“