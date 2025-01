Põhiseaduse muutmise seaduse eelnõule esitati kaks muudatusettepanekut

43 riigikogu saadikut koalitsioonist, kellest enamik Reformierakonnast, näpuotsaga ka Sotsiaaldemokraatidest (SDE ) ja E200 -st, tegid ettepaneku võtta eelnõust välja lause, et kodakondsuseta isikute ja hääleõiguslike välismaalaste valimisnimekirjadesse kandmise tingimused ja korra sätestab seadus.

Eelnõu vajab suurt toetust

Põhiseaduse kiirkorras muutmiseks on vaja 4/5 riigikogu liikmete toetusest, põhiseaduse kiireloomulise muutmise blokeerimiseks piisab 21 riigikogu saadiku häälest. Ettepaneku poolt on koalitsiooni kuuluvad SDE , Reformierakond ja Eesti 200 . „Sotside ettepanek lisada nimistusse kodakondsuseta isikud, oli Eesti 200 jaoks raske otsus,“ sõnas põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Terras (E200).

Isamaa juht Urmas Reinsalu sõnas „Aktuaalsele kaamerale“, et nii nagu Vene kodanike puhul, on ka halli passi omanikel Eesti riigi identiteet piiratud. Isamaa pole siiski konkreetselt avaldanud, kas nad on konkreetse eelnõu poolt või vastu.