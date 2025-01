FOTOD JA VIDEO | Ilvese ja Landsbergise vestlusring: meie suured liitlased ei tahagi sõda võita

Ilves tõi näiteks nädalavahetusel Washington Postis avaldatud anonüümsed väited, kus nimetud allikad kahtlesid Soome andmeis, et Läänemere alune taristu lõhuti sihilikult. Ilvese sõnul levitati samasuguseid kahtluseid 2007. aastal Eestit tabanud Vene küberrünnakute ajal. „Inimesed, kes ei teinud vahet röstril ja sülearvutil, rääkisid meile, et me ei tea, millest me räägime,“ märkis Ilves. Samuti meenutas ta USA järgmise presidendi Donald Trumpi julgeolekunõuniku Michael Waltzi ütlust, kes keeldus teleintervjuus välistamast jõukasutust Taani vastu.

Landsbergis tõdes, et suured NATO liitlased ei paista olevat huvitatud Vene-Ukraina sõja võitmisest, vaid üritavad seda lihtsalt hallata. „Kui lahkuv president [Joe Biden] teatab, et tema suurim võit seisneb tuumasõja ärahoidmises, siis tehti kõik väga õigesti,“ ironiseeris Landsbergis. „Aga eelkõige ukrainlased ja seejärel meie oleme need, kes peavad kandma kogu raskust.“ Landsbergis lisas, et olukorras, kus Vene rünnakud hakkavad ohustama näiteks USA reisilennukeid, selgub ometi kiiresti, et USA on võimeline ka „punaseid jooni“ maha tõmbama ja Venemaale oma nördimust väljendama. „Aga kui asi läheb [Läänemere] kaablite lõhkumiseni, siis on olukord teine,“ ütles Landsbergis.