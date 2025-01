Perearstid kurdavad, et koostöö lastepsühhiaatritega ei suju. Psühhiaatrid ägavad suure töökoormuse all

Eesti perearstide selts on mures laste psühhiaatrilise abi kättesaadavuse pärast. Seltsi teatel on e-konsultatsioonide vastustes märgitud, et vastuvõtuaega pole järgmise nelja kuu jooksul võimalik patsiendile pakkuda, kuna puudub vajalik tööjõud. Seetõttu soovib selts kiiremas korras sotsiaalministeeriumilt juhiseid, kuhu ja kuidas suunata lapsi, kes vajavad psühhiaatrilist abi.