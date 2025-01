Pakosta: nõusolekuseaduse tulekul seksuaalkuriteo tõendamises ei muutu midagi

Arutelu õiguskomisjonis oli Pakosta sõnul väga hea. „Kõik komisjoni liikmed toetasid seda, et seadustekst peab minema selgemaks. Küsimused olid selle üle, kuidas täpselt peaks minema selgemaks, aga sellega me tegelemegi, sest praegu me räägime alles väljatöötamiskavatsusest,“ ütles ta.

Olulisi muudatusettepanekuid minister välja ei toonud, küll aga sõnas ta, et ootus on, et mitte kedagi, kes on tegelikult süütu, ei tunnistataks süüdi. „See oli põhimure, mis välja toodi ja mille üle me arutasime. Kinnitan üle, täpselt sama ootus on ka meil,“ ütles ta.