FOTOD | Eesti saatis Ukrainasse mobiilse demineerimislinnaku. Tsahkna: Ukraina on maailma enim mineeritud riik

Eesti saadetud demineerimislinnakus on üheksa haagist, millesse on ehitatud staap, magamisruumid, pesuruum WC ja dušiga, köök ning varustuse ja remondi ruumid. Kõik haagised on varustatud õhukonditsioneeri ja soojuspumbaga. Lisaks on linnakul ka Starlink seadmed interneti kasutamiseks ja spetsiaalhaagis generaatori jaoks, et tagada linnaku toimimine elektripuudulikes piirkondades.