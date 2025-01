VIDEOINTERVJUU | Martin Helme Washingtonis: Trump on ameeriklaste jaoks pooljumal, minule annab ta väga palju inspiratsiooni!

Delfi TV intervjuus avab Helme, millisena näeb ta Trumpi ametiaja suurimaid väljakutseid, kuidas kavatseb Trump maailmapoliitikat muuta ning mis mõjud on sellel kõigel Eestile. Lisaks räägime ka sellest, miks tugevalt konservatiivne tiib praegu Eestis niivõrd madalas seisus on, ajal, kui mujal Euroopas tundub see aina kasvavat, puudutades põgusalt ka valimispettuse teemat, mis oli Donald Trumpi kampaania üks peamiseid jutupunkte. Muidugi ei jäta me puutumata ka edasist Ukraina toetamist ning USA suhteid NATOga.