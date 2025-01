Saaremaal kahelt inimeselt elu võtnud mees jääb vangla heast sõnast hoolimata trellide taha

„Kohus on seisukohal, et kuigi Kütt osaleb vangla tegevustes, töötab ja tema vabanemisjärgsed elutingimused ning lähedaste positiivne toetus on head, ei kaalu kinnipeetavat positiivselt iseloomustavad asjaolud üles negatiivseid,“ seisab kohtunik Tatjana Bogdanova määruses.