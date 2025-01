Terviseamet hoiatab: läkaköhasse nakatumine on laste seas järsult kasvanud

Tänavuse jaanuari esimeses pooles on Eestis registreeritud 258 läkaköha haigusjuhtu, mida on 8,6 korda rohkem kui eelneval samal perioodil, sest 2023. aastal kinnitati 30 haigusjuhtu, seisab terviseameti kodulehel.

Haigestunute seas on märgatavalt suurenenud laste osakaal ning lapsed vanuses 0-14 eluaastat moodustavad haigestunute üldarvust 48 protsenti. Nakkushaiguste epidemioloogia osakonna peaspetsialisti Keiti Areni sõnul seisneb peamine põhjus selles, et lapsi ei vaktsineerita läkaköha vastu nii palju, kui varem.

Viimastel aastatel on hõlmatus vaktsineerimisega laste seas langenud kriitilise tasemeni. Terviseameti andmeil on Eestis oli seisuga 31.12.2023 läkaköha vastu vaktsineerituse hõlmatus 1-aastastel 72,3 protsenti ja 2-aastastel 83,3 protsenti. Areni sõnul on see üleilmse terviseorganisatsiooni WHO soovitusest tunduvalt madalam ning võiks ulatuda üle 90 protsendi.

Kindlaid põhjuseid, miks vaktsineerimine vähenenud on, Aren välja tuua ei osanud. Ta lisas, et viimastel aastatel pole läkaköhasse nakatunute surmajuhtumeid olnud, ent perearstide sõnul vajavad imikueas lapsed taas rohkem haiglaravi.

Eesti lapsed vaktsineeritakse immuniseerimiskava raames läkaköha vastu kuus korda: 3-kuuselt; 4,5-kuuselt ja 6-kuuselt ning 2-aastaselt; 6-7-aastaselt ja 15-16-aastaselt. Läkaköha vastu vaktsineeritud lastel ja täiskasvanutel on haiguse kulg tunduvalt kergem.

Terviseameti lehel on märgitud, et väikelastel on tüüpiline köhahoo lõpus vilinaga sissehingamine, köhahoog võib lõppeda ka oksendamisega. Köhahood esinevad sageli just öösiti. Läkaköha võib tabada igas vanuses inimesi, kuid haigusest on kõige enam ohustatud väikelapsed, kelle jaoks võib pealtnäha kerge haigus lõppeda äkksurmaga. 2007. aastal suri Eestis 1-kuune poiss perekonnast, kus varem haigestusid vend ja ema.

Aren kinnitas, et läkaköha vastu saavad end vaktsineerida ka täiskasvanud. Juhul, kui kodus on alla aasta vanune laps, on seda lausa soovitatav teha, et beebit kaitsta. Vaktsiini hind jääb 30-40 euro kanti.

