Mediazona: Moskva kohus vahistas tagaselja Narva muuseumi direktori Maria Smorževskihh-Smirnova

Narva muuseumi seinale on viimased kaks aastat 9. mail riputatud plakat kirjaga „Putin – war criminal“ („Putin – sõjakurjategija“), mida on näha üle jõe Venemaale. Vene piirivalvurid on nõudnud selle mahavõtmist, aga Eesti võimud ei ole sellega nõustunud.

Smorževskihh-Smirnova kommenteeris enda „vahistamist“ venekeelsele Delfile järgnevalt: „See on mulle kompliment ja suur au – sattuda nende hulka, kes ärritavad diktatuurirežiimi niivõrd, et meid vahistatakse isegi tagaselja. See tähendab, et me teeme kõike õigesti – väljendame oma seisukohta ning nimetame diktaatorit diktaatoriks ja sõjakurjategijat sõjakurjategijaks.“

„Peamiselt on need isiklikud ähvardused. Inimesed väljendavad oma rahulolematust telefonikõnedes, vihastes kirjalikes sõnumites ja kommentaarides Facebookis. Samuti lubatakse muuseumi täielikku boikotti. Samas ei ole uudis meie plakatist jäänud märkamata Ukrainas ja lääne meedias. Mina isiklikult olen saanud ka palju tänu ja toetussõnu mitte ainult Eesti kolleegidelt ja täiesti tundmatutelt inimestelt, sealjuures just narvalastelt, aga ka muuseumikolleegidelt Ukrainas. Ma olen väga rõõmus, et seda tähtsat sõnumit, mida see plakat kannab, on tähele pandud ja see on osutunud piisavalt valjuks. Ma olen tänulik ühendusele Propastop, kellega meil õnnestus see ellu viia,“ ütles Smorževskihh-Smirnova 2023. aastal.