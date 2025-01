Polnud piisavalt tõendeid: Pärnu maakohus mõistis Tervise Paradiisi ja selle valveinstruktori uppumissurma süüdistuses õigeks

Ligi kolm minutit vee all

Kohtus ütlusi andnud kannatanu vettelükkaja sõnade kohaselt naljatlesid nad spaas vette lükkamise ja vee alla peitmisega. Kui aga ühel hetkel tundus seltskonnale asi kahtlane, siis ei informeeritud sellest valveinstruktorit, vaid üritati ise sukelduda ja asja uurida. Kannatanu oli sel ajal vee all olnud 2 minutit ja 19 sekundit. Kui valveinstruktor olukorda märkas, toodi kannatanu veest välja. Mees oli vee all kokku 2 minutit ja 58 sekundit. Kiirabi kutsumise aeg oli kooskõlas valveinstruktoritele antud instruktaažiga ja ei saa heita ette, et valveinstruktoritele olid antud valed juhised ettevõtte poolt.

Kohus nõustus kaitsjatega selles, et antud juhul ei ole põhjust rääkida ebapädevusest või ebapiisavast väljaõppest. Antud juhul on küsimus olukorra vahetus tajumises. Kohtulik uurimine ei tõendanud, et valveinstruktor oleks saanud vähimatki viidet situatsioonile või selle tõsidusele. Samuti ei saanud ta teavet selle kohta, et kedagi on tahte vastaselt vette lükatud.