Trump lubas kähku avalikustada dokumendid John ja Robert Kennedy ning Martin Luther Kingi mõrva kohta

„Lähipäevil kavatseme me avalikustada ülejäänud andmed, mis on seotud president John F. Kennedy, tema venna Robert Kennedy ja dr Martin Luther King jr-i mõrvaga ning teiste avalikkusele suurt huvi pakkuvate teemadega,“ ütles Trump eile Washingtonis toimunud üritusel.

Eriti John F. Kennedy mõrv on USA-s endiselt väga huvipakkuv. Ametlikult on süüdlane üksik tulistaja Lee Harvey Oswald ning justiitsministeerium ja teised valitsusasutused on seda järgnevatel aastakümnetel järjekindlalt kinnitanud. Küsitlused näitavad, et paljud ameeriklased usuvad, et JFK surm oli laiema vandenõu tagajärg.