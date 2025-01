VIDEO | „Ma olen vana rallisõitja, oskan pimesi ka liigelda!“ Tartlane sõitis linnas ringi lumememmena

„Esmalt rääkis mees, et ei tahtnud suurt lumekuhja auto pealt oma koduõuele lükata ning teisalt kõneles, et on vana rallisõitja ja oskab ka pimesi liikluses osaleda,“ kirjeldatakse Lõuna prefektuurist. „Aga nagu videost nähtub, siis päris pimesi ta siiski hakkama ei saanud, pidi ukse vahelt kiikama kuis tee eespool kulgeb.“