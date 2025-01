„Keskerakonna poliitpalaganis osalemisega ma oma tööaega ei sisusta.“ Michal erikomisjonile aru andma ei lähe

„Loen uudist, et erikomisjon soovib muuhulgas ka minuga arutada riigisekretäri ülesannetega seotud küsimusi,“ kirjutas Michal sotsiaalmeedias. „Ametisse nimetamist reguleerib põhiseaduse paragrahv 95 ja VVS paragrahv 79. Sellest otsustades lähtun.“

Sellega vastas peaminister Keskerakonna küsimustele ära ning erikomisjoni istungile ta kohale tulla ei plaani. „Keskerakonna poliitpalaganis osalemisega siiski oma tööaega ei sisusta, eriti uue teadmise valguses, et just nemad ise algatasid seadusemuudatuse aastal 2018, millega ise kangelaslikult täna trummi taovad,“ ütles ta.

„Eriarvamust polnud tollasel justiitsministril, tänasel Isamaa esimehel,“ lisas ta. Kuigi ta tänasele erikomisjoni istungile kohale ei plaani tulla, siis sõnas ta, et ajakirjandusele on ta alati kättesaadav, kui huvi on. „Kättesaadav igale toimetusele on olnud ja on ka tulevikus olemasolev ja tulevane riigisekretär.“

Keskerakond näeb korruptsiooni

Komisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti sõnul on aga vajalik kontrollida, kas toimunud on poliitilise korruptsiooni tunnuseid – õigusakti muutmine ühe inimese pärast. „Riigisekretär on olnud ja on jätkuvalt riigi esijurist, mitte administraator või peaministri poliitiline isiklik sekretär. Riigisekretäri haridusnõude muutmine ühe inimese pärast paneb ohtu terve institutsiooni erapooletuse, selle ülesannete sisu ja sellega ka valitsuse õigusloome tuleviku,“ selgitas Kovalenko-Kõlvart.

„Riigisekretäri ametikoha juriidilise kõrghariduse nõue on siiamaani olnud kooskõlas töö sisuga, milleks on Vabariigi valitsuse õigusaktide üle järelevalve teostamine ning põhiseaduslik kontroll,“ sõnas ta. „Põhiseaduse kommentaarides toonitakse, et riigisekretär on kohustatud keelduma allkirja andmast, kui on vastuolu põhiseaduse või seadustega. Kuidas saab olla kindel, et riigisekretär, kellel ei ole juriidilist haridust ja kes on poliitiliselt sõltuv peaministrist, saab sellega hakkama?“