Trump allkirjastab juba täna arvatavasti umbes 200 dokumenti

Oodatakse, et Trump allkirjastab täna umbes 200 dokumenti, mille hulgas on täidesaatvad korraldused, presidendi memorandumid, proklamatsioonid ja muud direktiivid. Osa neist allkirjastab Trump arvatavasti Capital One Arenal ja ülejäänud Valges Majas.

„Keegi ütles eile: „Sir, ärge allkirjastage nii palju ühe päevaga. Teeme seda nädalate jooksul.“ Mina ütlesin: „Põrgusse me teeme seda nädalate jooksul. Me kirjutame nendele alla.“ „Teeme seda hiljem.“ Ja see ei saa kunagi tehtud. Ei, me teeme selle homme ära. Mul on tulevikus piisavalt allkirju anda, ärge selle pärast muretsege. See ei lõpe,“ rääkis Trump.