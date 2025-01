VIDEO | Valge Maja personal saab mõne tunniga hakkama kahe kolimise ja kiirremondiga

Presidendi vahetus Valges Majas: Kuidas toimub maailma kuulsaim koduvahetus?

Ameerika Ühendriikide presidendi vahetus on erakordne sündmus, mida saadab nii riigisisene kui ka rahvusvaheline tähelepanu. Kuid see, mis toimub Valges Majas enne uue presidendi ametisse astumist, on veelgi muljetavaldavam. Vaid kuue tunni jooksul muudetakse ajalooline elamu, mis on tuntud oma 20 000 ruutjalase (1858 ruutmeetrise) pindala ja sajanditepikkuse ajaloo poolest, sobivaks uueks koduks. Kuidas see saavutatakse? Lähemalt vaadates selgub, et see on hästi organiseeritud logistiline imetegu.

Valge Maja logistika ja korraldus

Valge Maja on kuuekorruseline ajalooline häärber, mis hõlmab kahte keldrikorrust, avalikku esimest korrust, privaatseid elukorruseid ja pööningut. Elukorruseid on kaks: esimene korrus on mõeldud presidendi perekonna kasutusse, teine peamiselt külalistele ja lisaeluruumidele. Lisaks asub hoones umbes 20 magamistuba ja 35 vannituba, mille ettevalmistamine uueks peremehe ja perenaise jaoks on tohutu väljakutse.

Presidendi vahetuseks valmistutakse hoolikalt kohe pärast valimistulemuste selgumist. Peamiseks koordinaatoriks on Valge Maja peakorrapidaja, kes juhib ligikaudu 100-liikmelist personali, kuhu kuuluvad majapidajad, kokad, insenerid ja koristajad. Peakorrapidaja saadab uue presidendi meeskonnale küsitlused, et teada saada kõike alates lemmiktoitudest kuni eelistatud hambapastani. Samuti töötab ta tihedalt koos uue esileediga, et planeerida maja sisekujundust ja vajalikke muudatusi.

Ajaloolised esemed ja nende säilitamine

Valge Maja on nagu elav muuseum, mis sisaldab sadu aastaid vanu kunstiteoseid, mööblit ja mälestusesemeid. Suur osa neist asub Marylandis spetsiaalses laos, kust uus esileedi saab valida meelepäraseid esemeid, et kaunistada eluruume. Samas mõned ajaloolised ruumid, nagu Lincolni magamistuba, on säilitatud täpselt sellisena, nagu need olid ajalooliste sündmuste toimumise ajal.

Muudatused ja isiklik maitse