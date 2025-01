FOTOD | Riigikogu erikomisjon soovis arutada riigisekretäri ametisse nimetamise asjaolusid, aga istung jäi ära

Komisjoni esimehe Anastassia Kovalnko-Kõlvarti sõnul oli vajalik kontrollida, kas toimunud on poliitilise korruptsiooni tunnuseid – õigusakti muutmine ühe inimese pärast. „Riigisekretär on olnud ja on jätkuvalt riigi esijurist, mitte administraator või peaministri poliitiline isiklik sekretär. Riigisekretäri haridusnõude muutmine ühe inimese pärast paneb ohtu terve institutsiooni erapooletuse, selle ülesannete sisu ja sellega ka valitsuse õigusloome tuleviku,“ selgitas Kovalenko-Kõlvart.

„Riigisekretäri ametikoha juriidilise kõrghariduse nõue on siiamaani olnud kooskõlas töö sisuga, milleks on Vabariigi valitsuse õigusaktide üle järelevalve teostamine ning põhiseaduslik kontroll,“ sõnas Kovalenko-Kõlvart. „Põhiseaduse kommentaarides toonitakse, et riigisekretär on kohustatud keelduma allkirja andmast, kui on vastuolu põhiseaduse või seadustega. Kuidas saab olla kindel, et riigisekretär, kellel ei ole juriidilist haridust ja kes on poliitiliselt sõltuv peaministrist, saab sellega hakkama?“