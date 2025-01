INTERVJUU | Lahkuv USA suursaadik George P. Kent: USA ootab Euroopalt, et oma kohustused täidetaks

Eestlaste põhiline USA ja Donald Trumpi võimuletulekuga seotud mure on mõistagi see, mis saab Euroopa julgeolekust pärast seda, kui Ukrainas peaks rahu sõlmitama. Suursaadik George P. Kent rõhutab, et riigid nagu USA ja Eesti võtavad oma kohustusi tõsiselt ja kasutavad oma maksumaksjate raha vastavalt. Samas tuletab ta meelde USA kunagise kaitseministri sõnu, et USA maksumaksja kannatus ei ole piiritu. „Kollektiivselt kohustuse võtmine tähendab, et kohustuse võtavad kõik,“ märgib ta, viidates, et ka teised Euroopa riigid peavad rohkem pingutama.