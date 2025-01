TikTok on USA kasutajatele tagasi. Trump lubas anda esmaspäeval ametliku korralduse rakenduse taastamiseks

TikTok on paljude USA kasutajate jaoks pärast 12 tundi jälle tagasi – ettevõte põhjendas seda Donald Trumpi sammuga rakendus päästa, vahendab CNN. Rakendus tervitas kasutajaid tagasi teatega: „Täname kannatlikkuse ja toetuse eest. President Trumpi jõupingutuste tulemusena on TikTok USA-s tagasi!“.

TikToki pühapäevases avalduses märgiti, et Trumpi lubadus rakendus päästa võimaldas taastada USA kasutajatele ligipääsu isegi enne, kui tema eeldatav korraldus selleks on allkirjastatud.

„Kokkuleppel meie teenusepakkujatega on TikTok teenust taastamas. Täname president Trumpi selle eest, et ta andis meie teenusepakkujatele vajaliku selguse ja kindluse, et neid ei karistata enam kui 170 miljonile ameeriklasele TikToki pakkumise eest,“ ütles ettevõte avalduses. „Teeme president Trumpiga koostööd pikaajalise lahenduse kallal, mis hoiab TikToki USA-s.“

TikToki tegevjuht Shou Chew osaleb pühapäeva õhtul Washingtonis Trumpi üritusel „Make America Great Again Victory Rally“, enne kui Trump annab esmaspäeval ametivande.

Sotsiaalmeediaplatvormi TikToki USA kasutajad ei saanud tänasest enam platvormile ligi seoses seadusega, mis kohustas TikToki loobuma Hiina emaettevõttest ByteDance’ist. Samuti eemaldati rakendus laupäeva õhtul rakenduste poodidest.

Trump ütles oma sotsiaalmeediaplatvormi Truth Social postituses, et ta kavatseb pärast ametisse astumist pikendada tähtaega enne seaduse jõustumist. Nimelt annab seadus ametis olevale presidendile volituse teha müügi toimumise korral 90-päevane ajapikendus. Kuigi investorid tegid paar pakkumist, on ByteDance varem öelnud, et nad ei kavatse TikTokki müüa.

Trump on ka varem öelnud, et tõenäoliselt annab ta TikTokile ajapikendust. Seda lubadust kuvati ka USA kasutajatele TikToki rakenduse teates. Samuti tegi Trump oma pühapäevases postituses ettepaneku muuta USA lepingupartneriks. „Tahaksin, et Ameerika Ühendriikidel oleks ühisettevõttes 50-protsendiline osalus,“ ütles ta.

